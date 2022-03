La regola del 9 è buttarla dentro: la lotta la decideranno gli attaccanti

Il campionato di serie A è più equilibrato che mai:se la giocano settimana dopo settimana, punto a punto, nella speranza di un passo falso altrui per approfittare ed effettuare il sorpasso.Quindi conterà non prendere gol, ma anche e soprattutto, farne. Per cui, in agguato ci sono loro: gli attaccanti, i numeri 9. Perché dopo aver scollinato l’era del «falso nove», è tornato di moda il totem: l’attaccante fisico che mette paura anche solo quando si muove senza palla. In tal senso le quattro pretendenti al trono possono vantare altrettanti giganti d’area.