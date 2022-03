I. Zazzaroni, dir. Corriere dello Sport: “Riduzione della costruzione, e ricerca della punta”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Lo striscione a Verona? Non pensavo si potesse arrivare a tanto, è una vergogna disgustosa. Bisogna fermarsi un attimo, lo sfottò lo accetto, anche su Giulietta. Ma con la guerra e con i morti, come ti viene in mente una cosa del genere? Credo che non la passeranno liscia. Cambia poco che non era dentro lo stadio. Il livello di indignazione va tenuto in considerazione ed è stato sorpassato parecchio. Il Napoli non mi è piaciuto negli ultimi minuti: manca di personalità. Questa impostazione con 3 centrocampisti ha funzionato. Si è ritratto, ma tecnicamente è più forte delle altre. Mario Rui mi è piaciuto, anche nel momento di difficoltà. C’è una riduzione notevole della costruzione dal basso, hai sfruttato quella belva di Osimhen. È giusto così“.

Fonte: Radio Punto Nuovo