Giordano: “Orsato ormai da anni non è più una certezza”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista.

“Nel 2006, nel più grande scandalo del calcio italiano, c’erano finiti anche gli arbitri e i designatori. Non ce lo siamo inventati noi. Ci sono stati arbitri che sono stati giustamente assolti, altri ingiustamente colpiti, altri ancora giustamente colpiti. Apriamo gli occhi su certe cose che accadono, senza però cominciare con un’azione denigratoria e catastrofica. Il rigore di Torino è clamoroso, forse tra i più clamorosi. L’errore di Ceccarini in Juventus-Inter è imperdonabile, forse l’errore. Ma qui c’è il VAR. Questo è il peggiore di tutti, perché qui tu non sbagli perché sei affannato, lontano, di corsa. Hai la tecnologia a disposizione.

Proposte? Se ci fosse stata la libertà di chiedere una scelta del VAR, magari lo si andava a vedere. Per esempio, se Orsato arbitra, chi sta al VAR non può andare un arbitro inferiore, altrimenti si crea una sudditanza psicologica. Sozza invece per me potenzialmente è un fuoriclasse. Orsato in Napoli-Milan a me era piaciuto ma in occasione del rigore ha sbagliato. Da molti anni comunque lui non è più una certezza, dal fallo di Inter-Juventus non si è più ripreso”

Fonte: RadioMarte