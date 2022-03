Giordano: “Il Napoli ha ancora tanto da dimostrare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano, giornalista.

“Osimhen-dipendenza? Dentro al Napoli ci sono ancora tanti gol da scovare. Tante cose possono succedere nell’evoluzione di una squadra che rischia di mandare i tifosi al manicomio. Il Napoli di Verona mi è piaciuto come poche altre volte per ciò che ha saputo fare. E questa squadra è piaciuta tante volte. Stavolta oltre al gioco ha messo una forma di personalità asciutta nel rendere in offensiva una delle squadre più feroci del campionato. La classifica rimarrà uguale nella prossima giornata ma secondo me le distanze cambieranno.

Perché le società non rispondono degli incivili e gli arbitri non parlano dei loro errori? Non sono solo queste le contraddizioni del calcio. A me non è che interessa sapere cosa si siano detti al VAR ma solo perché non è stato concesso un rigore del genere. Il capo degli arbitri, il designatore, Guida e Massa dovrebbero semplicemente dire perché non è stato assegnato. Se devo fare una gerarchia degli errori, Massa è più colpevole di Guida. VAR e aVAR dovrebbero spiegare cosa sia successo.

Arbitri in malafede? Discorso serio ma con le parole bisogna fare attenzione, si possono scatenare reazioni umorali. Queste definizioni sono senza un domani. Mi secca una cosa però, anche parecchio: che l’arbitro debba essere tutelato anche dal punto di vista del linguaggio, sempre, perché mentre i giornalisti possono essere dei corrotti, dei venduti o dei servi del potere, degli arbitri non si può dura nulla. Tante categorie si sono trovate invischiate in cose losche.”

Fonte: RadioMarte