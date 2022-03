Gazzetta – Spalletti ha bisogno di un’altra stagione per trascinare il Napoli lì in cima

Luciano Spalletti, vero trascinatore di questo Napoli, sta tenendo lassù la sua squadra, in attesa del rush finale di campionato, ma stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il tecnico ha bisogno di un’altra stagione per regalare “il sogno” ai napoletani. “Insiste il Napoli, candidato credibile, però con riserva. Finora la squadra di Spalletti ha fallito gli appuntamenti con il salto in alto, contro il Barcellona in Europa League e contro l’Inter nel ritorno. Forse ci sbagliamo, ma l’impressione è che Spalletti abbia bisogno di un’altra stagione per trascinare il Napoli là dove soltanto Maradona l’aveva portato”.

