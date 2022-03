Gazzetta dello Sport – Osimhen, arma in più: con lui in campo media di 2,26 punti a partita

La doppietta contro il Verona che ha portato i tre punti per il Napoli ha certificato l’importanza di Victor Osimhen per questa squadra: grinta, corsa, velocità, precisione di testa, tutte caratteristiche che lo rendono unico nel reparto offensivo partenopeo. La sua importanza è stata sottolineata anche dalla Gazzetta dello Sport, che ha analizzato il rendimento del Napoli con e senza l’attaccante nigeriano. A causa degli infortuni, Osimhen ha giocato solo 19 partite in campionato, ma con lui in campo il Napoli ha portato a casa 43 punti, 2,26 in media a partita; senza, la squadra partenopea ha racimolato 17 punti in 10 gare, circa 1,7 di media, con una differenza importante di 0,56 punti ogni 90′.

Fonte La Gazzetta dello Sport; notizia riportata da TUTTOmercatoWEB.com