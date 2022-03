Esposito, ex Napoli: “Napoli per me è una seconda pelle”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Massimiliano Esposito, ex giocatore di Napoli e Verona, ecco le sue parole: “Lazio-Venezia? Sono partite complicate, perché quando si affrontano due squadre che per un motivo o per un altro lottano per un obiettivo importante, i risultati non sono sempre così scontati o ampi a livello di gol. I valori in campo erano diversi, il Venezia deve salvarsi e darà battaglia fino alla fine per riuscirci. La Lazio è una squadra che è più strutturata e giocatori di valore e qualità, ecco perché il risultato è stato solo di 1-0. Io al Napoli? Sono contento di essere venuto a Napoli, per me è una seconda pelle. Non sono stati anni facili, è il mio unico rammarico, ma vestire quella maglia e giocare al San Paolo vivendo determinate emozioni con la tua gente non è da tutti. Sono quindi felicissimo di averle vissute”.