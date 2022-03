Di Michele, ex giocatore: “Udinese? Sarà un’altra partita rispetto all’andata”

Su 1 Station Radio, è intervenuto David Di Michele, ex giocatore di Salernitana ed Udinese, ecco le sue parole: “ Ancora chance per la Salernitna di salvarsi? Sì, hanno due partite in meno. Se cominciano ad incanalare qualche vittoria, sicuramente possono dire la loro. La quartultima è a 25 punti, con le due partite di recupero arriverebbero a 22 e poi diventerebbe dura per le altre, perché vanno piano. Udinese? Non è un’annata da Udinese, ci aveva abituato ad un’altra classifica ed altri risultati. Con l’avvento di Cioffi è cambiata la mentalità e l’entusiasmo, inizialmente non se lo aspettavano neanche loro. Sarà un’altra partita rispetto all’andata, per il Napoli. Scudetto-Napoli? E’ sempre dentro, come anche Inter e Juventus che sta facendo una rincorsa incredibile. Il Milan si è ripreso, il pareggio con l’Udinese l’aveva fatta rallentare. Tutte sono dentro, per la prima che sbaglia è un problema perché dietro vanno forte. Il Napoli dopo la sconfitta con il Milan ha vinto a Verona, una formazione difficile da affrontare. Tutte e 4 possono vincere lo Scudetto. L’Udinese può fare una partita importantissima come una deludente. Ultimamente sta facendo prestazioni importanti con giocatori che possono cambiare la partita come Deulofeu o Beto. C’è anche Udogie, è una squadra che si sta rivelando importante anche a livello qualitativo. Hanno ricompattato il gruppo, facendo delle prestazioni che pensavano di fare molto prima ma non è stato così. Il Napoli deve metterci qualcosa in più rispetto alle partite precedenti. Deulofeu e Beto? Beto può essere simile a Osimhen soltanto a livello di stazza fisica, ma in velocità Osimhen lo supera. Sta facendo fatica a livello di gol, così come Deulofeu che dovrebbe giocare più di squadra e non singolarmente: così potrebbe dire la propria anche in un top club, ma si intestardisce troppo con la palla e quindi ha problemi sotto porta”.