Di Michele, ex giocatore: “Premier su Osimhen? Lo vorrebbero tutti”

Su 1 Station Radio, è intervenuto David Di Michele, ex giocatore di Salernitana ed Udinese,ecco le sue parole: “Premier League su Osimhen? Devi adattarti alla sua velocità ed è anche un campionato molto fisico. Se non lo sei, fai molto fatica, anche se tatticamente non sono maniacali come noi. Lo vorrebbero tutti Osimhen, potrebbe giocare ovunque, si vede che ha fame e si mette in discussione, si mette a disposizione della squadra e sta cambiando anche a livello di mentalità. Si vede la mano di Spalletti perché lo sta migliorando in tutto e per tutto. VAR dopo Torino-Inter? Il Torino ha fatto una grandissima partita, potevano vincere ma è arrivato il pareggio al 94′. C’è sempre l’incognita VAR e gli è stata tolta la vittoria perché c’era un grandissimo rigore. Non gli è stato dato, poi si innescano delle situazioni che vanno nella confusione più totale. Ci sono delle azioni così semplici da valutare che vengono complicate, ora sta andando a discapito di alcune squadre e a favore di altre. West Ham? Potevo fare molto meglio al West Ham come valore realizzativo, segnai 4 gol e 15 assist. Li feci fare, quindi va a compensare la situazione: è stata una esperienza bellissima, se l’avessi fatta prima sarebbe stato meglio. Lo striscione dei veronesi contro Napoli? Incommentabile, se nel 2022 stiamo ancora così… E’ una frangia minima della tifoseria veronese, ma con quel gesto dimostra che in Italia c’è ancora ignoranza e c’è da migliorare. L’unione fa la forza, dovremmo metterli tutti da parte”.