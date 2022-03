Di Caro: “L’errore di Massa è incomprensibile, quello di Guida si può capire”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Andrea Di Caro, giornalista.

“Abbiamo visto carenze di tutte le big, l’ammazza-campionato non c’è e l’equilibrio si vede. Guida e Massa hanno combinato un patatrac, resta incomprensibile come Massa non abbia richiamato l’arbitro al VAR, la coppia è stata fermata per 4 turni. Anche il rigore non fischiato inizialmente alla Lazio era un errore, lì però il VAR è intervenuto a rimediare. Ci stava l’errore di Guida, non è comprensibile quello di Massa. L’AIA è un mondo molto particolare. Casta? Il termine è forte, di certo è quasi un ordine a parte. Non è detto che si debbano per forza far sentire gli audio e le comunicazioni tra varista e arbitro però se per un mese non vedremo Massa e Guida si capisce che l’errore è gravissimo. Ci sta comunque che chi faccia un errore possa dire la propria”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: RadioMarte