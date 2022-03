De Napoli: “Ho sensazioni positive per quanto riguarda lo Scudetto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nando De Napoli, dirigente.

“Adesso sono a Empoli perché sono il responsabile del settore giovanile dell’Avellino, sono qui per dei giocatori in prova. Con il Napoli e Grava parliamo spesso ma il Napoli è più in alto. Scudetto? Sensazioni positive, il Napoli ha reagito subito dopo una brutta partita contro il Milan. Magari c’erano anche problemi arbitrali ma non ne parliamo, diciamo che il Napoli non ha fatto una grande partita. Verona è campo ostico, anche in passato ci trattavano sempre male. Però il Napoli si è comportato bene. Sono fiducioso per il campionato”.