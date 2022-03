D’Agostino, ex Udinese: “L’Udinese sta mettendo in difficoltà tutti”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Gaetano D’Agostino, ex giocatore di Udinese e Roma, ecco le sue parole: “Roma? Mi porto dietro le basi, ero dedicato tecnicamente ma ho avuto degli allenatori che mi hanno fatto crescere come ragazzo e come uomo. E’ stata la formazione più completa in cui ho vissuto quando ero giovane. Roma con Mourinho? Mi aspettavo una stagione così con qualche punto in più e qualche prestazione buona rispetto a questa. Quando un allenatore del genere firma per 3 anni o la società vuole vincere subito oppure costruire un progetto con il tecnico. Quando prendi un allenatore di questo spessore ha bisogno di giocatori di livello: la Roma per me è una buonissima squadra, ma non ci sono dei campioni assoluti che ti fanno la differenza. Deve sempre giocare una partita quasi perfetta per cercare di vincere, ma non ho la sensazione che un giocatore che con una giocata possa portarti a casa i tre punti. Sarri? E’ più avanzato il progetto di Sarri, mentre Mourinho ti fa salire di carisma e personalità. Per Sarri invece ci vuole più tempo, ma se i giocatori sposano completamente il tuo progetto allora ti puoi divertire, come sto facendo io nel vederli giocare. Napoli contro Udinese? I bianconeri stanno facendo un buon campionato, è una squadra molto fisica che sta mettendo chiunque in difficoltà. Ha dei motori importanti e 2/3 giocatori che alzano il livello come Deulofeu e Pereyra”.