D. La Marca, avvocato di diritto sportivo: “Ha interpretato magnificamente la partita”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo: “Spalletti ha interpretato magnificamente la partita; schierando un centrocampo a tre, con l’ingresso di Anguissa che ha dato maggiore fisicità al Napoli. Proprio con questa variazione tattica gli azzurri hanno retto l’intensità dell’Hellas Verona e forse il tecnico partenopeo ha trovato la chiave di lettura ideale per affrontare squadre che puntano molto sull’aggressività e sull’uno contro uno, peccato che per vari motivi non si è potuto assistere prima ad un centrocampo che con Lobotka, Ruiz e proprio Anguissa riesce ad abbinare qualità e quantità ad altissimi livelli. Ad eccezione di quei pochi minuti dopo la rete di Faraoni, il Napoli ha sempre tenuto alla grande il campo; realizzando una prova di maturità contro una delle compagini più in forma del campionato.”

Fonte: 1 Station Radio