La Figc ha già inviato domanda per poter riempire al 100% lo stadio Barbera di Palermo in occasione della prima dei play off per il Mondiale prevista per il prossimo 24 marzo tra Italia e Macedonia del Nord. Il ministro della Salute Speranza ha già dato l’ok e dal 1° aprile, cioè il giorno dopo la fine dell’emergenza per il Covid, cadrà ogni limite. A riportarlo è Il Corriere della Sera.

da TMW