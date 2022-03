Un solo tiro in porta: il Verona è la squadra più prolifica del 2022

Una trasferta da prendere con le molle, il Verona del tridente super prolifico, una squadra che con Tudor vola più in alto che con Juric, uno stadio storicamente ostile, un passato recente che raccontava di tabù. Questa era l’aria, il clima che si respirava intorno agli azzurri e che ha aleggiato su Castelvolturno per l’intera settimana, quella tra l’altro successiva al dolorosissimo stop interno con il Milan, eppure, il Verona, contro il Napoli, ha fatto un unico tiro in porta. Il che significherà qualcosa. Ne scrive stamattina La Gazzetta dello Sport:

“Che il Verona, che nel 2022 ha segnato più di chiunque (19 gol con il Sassuolo) e ha 3 giocatori in doppia cifra, abbia collezionato la miseria di un tiro in porta, la dice lunga sulla superiorità dei rivali. Questa vittoria è anche figlia della..salute. Mentre il Verona aveva i giocatori contati (e domenica prossima a Empoli sarà peggio), il Napoli era al completo. Lo si è detto spesso: la stagione del Napoli è stata condizionata dalle assenze per Covid, infortuni e coppa d’Africa, Osimhen incluso. Col Verona si è visto quanto sia importante per Spalletti poter scegliere. Per il rush finale, può contare anche su questo.”