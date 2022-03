Stavolta è mister Spalletti quello che “imbriglia” gli avversari

Stavolta ad imbrigliare gli avversari è stato lui, mister Spalletti. Dopo le critiche ricevute per la gestione e le scelte nella gara con il Milan, il tecnico di Certaldo, con intelligenza ed eleganza, dissolve il Verona che smette di essere fatale. Il tridente più prolifico del 2022 conclude a rete un’unica volta. I giudizi del Mattino e del CDS:

7 SPALLETTI (Il Mattino)

Due gol su rimessa laterale. Voleva una partita sporca e l’ha avuta. Voleva il veleno e lo ha trovato, cercava la scossa e la squadra gli ha risposto presente. Si affida al 4-3-3 perché vuole anche lui – come Pioli ha fatto con lui – per prima cosa annullare l’Hellas che con quei tre là davanti ha seminato disastri in serie A. E lì davanti la palla non arriva praticamente mai. Dando un senso di controllo totale della partita.

Spalletti (CdS) 7,5

Di 4-3-3 e di 4-1-4-1, di un calcio diverso, per evitare il pressing, con una formazione rispettosa delle condizioni attuali e i cambi perfetti.