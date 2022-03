Sky, Osimhen impressiona Caressa: “Si è rotto la faccia e non ha paura di niente”

Nel corso della trasmissione “Sky Calcio Club“, Fabio Caressa ha dato il suo personale giudizio su Osimhen, sottolineando il coraggio e la determinazione dell’attaccante nigeriano, lodando anche le sue qualità nel gioco aereo. Poi, un appunto su Fabian Ruìz e un paragone pesante. Di seguito le parole del telecronista:

“Osimhen è impressionante, si è rotto la faccia e non ha paura di niente, è un leone! Ha un coraggio pazzesco, io sarei terrorizzato, lui ha un coraggio pazzesco su ogni palla! Poi di testa ha fatto un tiro, è pazzesco. A me ha esaltato. E Fabian con quel tiro a girare di interno, lo chiameremo ormai gol alla Fabian come era per Del Piero, ho un debole per lui“.

Fonte TUTTOmercatoWEB.com