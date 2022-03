Quantità & qualità: bentornato centrocampo a tre!

Ha scelto di cambiare Luciano Spalletti a Verona. Negli uomini e nei moduli. Ed il centrocampo a tre può essere definita la soluzione vincente. Anguissa, Lobotka e Fabian Ruiz sono infatti riusciti a reggere nel migliore dei modi ai duelli un contro uno del Verona e nello stesso tempo ad alimentare con efficacia l’azione offensiva per la punta avanzata Osimhen e per gli esterni. Si è avvertito in positivo il rientro da titolare di Anguissa che dopo essersi ripreso dall’infortunio muscolare subito nel match di andata di Europa al Camp Nou contro il

Barcellona era stato impiegato da Spalletti nei minuti finali del match contro il Milan al “Maradona”. Il camerunense ha dato maggiore consistenza fisica al reparto e l’intesa è stata perfetta con gli altri due centrocampisti Lobotka e Fabian Ruiz: un mix perfetto di quantità e qualità. Una delle chiavi della vittoria del Napoli a Verona è stata rappresentata proprio dal rendimento molto positivo dei tre centrocampisti, tra i migliori in campo al Bentegodi.

Il Mattino