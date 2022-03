PRIMAVERA FEMMINILE – Sconfitta a Firenze per il Pomigliano

Il Pomigliano femminile di mister Esposito ieri ha giocato in Toscana contro la Fiorentina per il campionato Primavera. Le “pantere” sono state sconfitte per 5-2 dalla squadra viola. In gol per le padroni di casa Giacobbo con una doppietta, poi un gol a testa per Sechi, Gozzi e Valvo. Per la squadra campana doppietta di Ippolito.

Fiorentina: Tinti, Mazzoni, Bartolini, Papi (61’ Gozzi), Pallicca (85’ Bossi), Fortunati, Valvo

(75’ Xhemaj), Toma (61’ Pieri), Campi, Sechi, Giacobbo. A disposizione: Zuluri, Meacci, Ciabini, Fedele, Dominici. Allenatore: Ricci Claudio

Pomigliano: Fierro, Napolitano Rita (45’ Sarnataro), Aversa, Vingiani (45’ Napolitano

Dalila), Di Roberto, De Lucia (73’ Colonnese), Albertini (85’ D’Aquino), D’Angelo, Parretta,

Ippolito, Rocco. A disposizione: Barretta, Longobardi. Allenatore: Esposito Vittorio

Marcatrici: Giacobbo (2) – Sechi – Gozzi – Valvo; Ippolito (2)

Ammoniti: Napolitano Dalila

Spettatori: 50 circa

Recupero: 1’ p.t. – 3’ s.t.

Arbitri: Leonardo Tesi di Lucca – AA1: Matteo Della Monica di La Spezia – AA2: Andrea

Venturi di Arezzo

Fonte: pomiglianocalciofemminile.com