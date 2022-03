Osimhen nel post gara: «Vogliamo vincerle tutte il Napoli ci crede»

U no, due e nove. Sì, una doppietta da secondo posto, da corsa-scudetto, 9 reti in campionato e 13 contando anche le coppe: Victor Osimhen rilancia se stesso e il Napoli e migliora il suo precedente personale (10). Vertiginoso: è lui il viceré d’Italia e d’Europa dei colpi di testa. E poi anche stoico: il secondo gol, quello del momentaneo 2-0, Osi lo ha voluto, inseguito e realizzato stringendo i denti e dimenticando il dolore di una spalla rimessa a posto poco prima in campo dal medico azzurro con una manovra flash: contrasto, caduta, lussazione ridotta in tempo reale e via. La spalla destra, per la precisione, quella che nella stagione precedente l’aveva costretto a saltare un bel po’ di partite: sembrava che Victor fosse ormai arrivato al capolinea, tanto che Petagna si stava anche riscaldando, ma dopo l’intervento del dottore lui ha deciso di continuare e ha vinto. «Sono molto felice della risposta della squadra, ma per credere veramente nello scudetto dobbiamo provare a vincerle tutte». Mancano 27 punti e nove partite. Quanti sono i suoi gol: chissà se questo è un segno.

TESTA GIUSTA. E allora, et voilà: Osimhen è tornato a volare. Letteralmente: quarto gol di testa consecutivo – dopo quelli con il Torino prima dell’infortunio, con il Venezia e il Cagliari – e poi un graffio con il destro. Repertorio completo, c’è di tutto, ma la storia del gioco aereo comincia a farsi interessante anche da un punto di vista statistico: Osi è il secondo miglior interprete del campionato di questa specialità dopo Destro, autore di 5 gol, e il secondo dei top campionati d’Europa nel 2022 (3 reti contro le 4 di De Jong del Barça). Niente male davvero. non c’è che dire:

«Sto lavorando e mi sto allenando molto per provare a migliorare in questo fondamentale anche con i terzini Mario Rui e Di Lorenzo: loro mettono tanti cross così che io possa avere le occasioni giuste e sentirmi bene sotto questo aspetto».

A Verona, però, a invitarlo a nozze è stato Politano. Come a Venezia.