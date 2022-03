Montervino: “Ieri ha giocato Anguissa che ha struttura, sacrificando Zielinski”

Francesco Montervino, ex calciatore del Napoli, ora dirigente sportivo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“Questa storia dei cori contro Napoli onestamente ha stancato, le istituzioni non fanno niente. Se si vuole, si individua in mezz’ora chi sono gli autori. Quello che è successo non va derubricato. Fortunatamente poi fa doppietta Osimhen, un ragazzo di colore, preso di mira dal pubblico veronese. Poi però ti fa doppietta e ti manda a casa. Mi piacerebbe parlare solo di sport, questi sono imbecilli che vivono in un mondo che non gli appartiene.

Non bisogna pensare che il Napoli sia sempre tecnica, serve anche fisicità. Ieri ha giocato Anguissa che ha struttura, sacrificando Zielinski: è venuta fuori una partita compatta e maschia. Chiaramente è venuta fuori una prestazione importante. Spalletti a Barcellona mise 7 giocatori alti e pesanti: la fisicità oggi conta. Ieri, avendo vinto qualche duello individuale in più, ha portato a casa la vittoria.

Osimhen? Il primo gol è da attaccante vero. Se questo ragazzo inizia a lavorare bene nei fondamentali tecnici possiamo dire di trovarci davanti a un campione”.