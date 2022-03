Questa volta Spalletti può essere soddisfatto del supporto dato dagli altri membri dell’attacco alla sua punta di diamante, Victor Osimhen: dominante nel gioco aereo, stravince il confronto con Gunter e Ceccherini e il cross di Politano è un invito a nozze; male Lozano che inizia bene ma finisce per eclissarsi, anche se, va detto, viene da un infortunio serio e ha scelto di non operarsi per essere a disposizione del mister; da apprezzare per questo.

6,5 POLITANO

Ceccherini è tenero, certo, e gli apre una autostrada sul primo gol, ma il suo cross è morbido, un cioccolatino, come quello a Venezia. Perché i suoi sono piedi dolci. Sembra faticare sulla fascia ma se la cava sempre sia in fase di sostegno che di affondo. E si passa poco dal suo lato. Anzi, mai.

7,5 OSIMHEN

Quando corre sembra essere tornati nel selvaggio west, ma lui fa l’indiano e il cow boy contemporaneamente, senza preferenza: se l’essenza del calcio è il gol, lui ne segna due straordinari. Gunter fa una figuraccia al suo cospetto. Poi fa anche tanti pasticci, ma in pomeriggi così cala il perdono.

5,5 LOZANO