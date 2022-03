Il Mattino – Le pagelle del centrocampo: Lobotka direttore d’orchestra per un giorno

Ottima prova del centrocampo azzurro che riesce a mantenere sempre le giuste distanze tra i reparti: Lobotka dirige il gioco come un maestro d’orchestra, mentre Fabian e Anguissa si fanno vedere anche in avanti supportando la fase offensiva, senza mai faticare nel rientrare per aiutare la difesa.

6,5 ANGUISSA

C’è Ilic su di lui, corre a scalare, tampona le percussioni e fa una diga spaziale davanti alla difesa che, praticamente non consente giocate in avanti. Appoggia anche con diligenza l’inizio della manovra, con tocchi mai imprecisi. Non dà segnali di cedimento neppure nel secondo tempo.

7 LOBOTKA

Mostruoso anche in interdizione, è ovunque e con enorme presenza. Ha una lettura rapida delle incursioni di Barak, anticipa anche i suoi pensieri e quelli di tutti gli altri. Scaltro, buon passo, sempre al posto giusto: magari quando corre non gli dai una lira, ma non lo prende nessuno.

6,5 FABIAN RUIZ