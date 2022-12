Il CdS dà i voti al Napoli di Verona: Di Lorenzo assist e sfiora la rete. Anguissa un “folletto” che ripulisce palloni

Il Napoli riscatta la sconfitta contro il Milan e vince al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona per 1-2. Gli azzurri sbloccano la gara con il colpo di testa di Osimhen su cross di Politano. La squadra partenopea sfiora con Fabian Ruiz per due volte la rete, Montipò e la mira dello spagnolo non portano al raddoppio. Nel secondo tempo la gara sembra essere chiusa ancora con Osimhen che di piatto batte il portiere degli scaligeri su assist di Di Lorenzo. La squadra di Tudor accorcia le distanze con il colpo di testa di Faraoni. Nel finale il Verona resta in nove per il doppio giallo ai danni di Ceccherini e Faraoni a fine partita. Napoli che tra l’altro coglie la traversa con Mario Rui. Un successo che consente agli azzurri di balzare al secondo posto e allunga su Atalanta e Roma. Ecco le pagelle della sfida del Bentegodi.

Spalletti (all.) 7,5 – Di 4-3-3 e di 4-1-4-1, di un calcio diverso, per evitare il pressing, con una formazione rispettosa delle condizioni attuali e i cambi perfetti. Ospina 6 Per un bel po’ fa lo spettatore interessato e dalle sue parti c’è pure l’ombra, quindi che freddo!

Di Lorenzo 7 Ha facilità nella corsa che lo aiuta nel caos della sua corsia. Un assist, un quasi gol

Rrahmani 6,5 Se ne va in giro (23’) e apre un buco dal quale il Napoli potrebbe imbarcare acqua. Poi si riprende e c’è.

Koulibaly 6,5 È il regista acquisito e serve la sua sciabolata per andare oltre il pressing del Verona.