Corbo: “Striscione e cori razzisti? Criminali folli meritevoli di TSO”

Antonio Corbo, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“Striscione e cori razzisti? Non drammatizzerei per quanto riguarda il calcio, l’aspetto va oltre il calcio e le istituzioni non riescono a fronteggiare questo fenomeno disgustoso. Dovrebbero esserci sdegno e preoccupazione. Devono preoccuparsi non più le istituzioni del calcio, perché non ne sono capaci, perché in Italia si scopre che esistono cittadini italiani che sono criminali folli meritevoli di TSO. Su questi personaggi deve intervenire lo Stato come istituzione. Secondo me non accadrà nulla ma la coincidenza tra l’idiozia del momento con la tragedia e la guerra, il tutto non ha suggerito a questi idioti pericolosissimi di evitare questo manifesto, che è qualcosa di molto grave perché offende il comune sentire. Meriterebbe attenzione dalla Digos di Verona ma non perché sia coinvolto il Napoli.

Verona-Napoli? Contro Cagliari, Inter e Milan il Napoli non ha fatto una grande partita. Per fortuna ieri il Napoli ha rialzato la testa, anche perché Spalletti ha messo meglio la squadra in campo. Ha messo una mediana a tre, con giocatori disomogenei ma complementari. Politano ha giocato un’ottima partita, Lozano discreta. Elmas invece mi è sembrato molto debole nel presidio della fascia destra del Napoli. Avrei tenuto qualche minuto in più in campo Politano. Però ieri si è vista la squadra giusta e logica nell’intelaiatura”.