CdS – Osimhen, 4 gol di testa: in Italia è dietro solo a Destro, in Europa a de Jong

Con la doppietta siglata contro il Verona, Victor Osimhen ha raggiunto 9 gol in Serie A, 12 in stagione. Di questi 9, 4 sono stati segnati di testa, un tipo di marcatura che a Napoli è mancato spesso per l’utilizzo del cosiddetto “attacco dei piccoletti” (Insigne-Mertens-Callejon). Grazie ai 4 gol segnati nel 2022, è uno degli attaccanti più prolifici del Napoli negli ultimi due anni al giro di boa, condividendo il primato di 12 gol con Insigne. Tuttavia, a impressionare è il modo in cui domina in area grazie alle sue capacità nell’elevazione e nella precisione del colpo di testa: in Italia soltanto Destro è riuscito a fare meglio del nigeriano con 5 gol di testa, mentre in Europa è dietro solo all’attaccante del Barcellona Luuk de Jong, che nel 2022 ne ha segnati 4 contro i 3 di Osimhen. Le 3 doppiette del nigeriano in Serie A sono tutte arrivate lontano dal Maradona, dove il gol manca dal 21 ottobre, quando punì il Legia Varsavia. Ciononostante, il momento di forma che sta vivendo e il ritrovato feeling con il gol potrebbero esser un’arma in più per Spalletti per tentare di raggiungere quel sogno chiamato Scudetto.

Fonte Il Corriere dello Sport