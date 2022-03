Bargiggia: “Anguissa sarà riscattato dal Fulham. Per lui pronto un contratto sino al 2026”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sul Napoli: “La vittoria ottenuta a Verona è importante soprattutto perché arriva dopo la sconfitta contro il Milan. Nell’ambiente provano a credere allo scudetto anche se sanno che è difficile visto il calendario non proprio comodo da qui alla fine. Spalletti sta lavorando ad un cambio modulo in vista della prossima stagione. Ieri ha messo fuori Insigne e Zielinski e le cose comunque hanno funzionato. Per quanto riguarda il mercato Anguissa sarà riscattato dal Fulham. Per lui pronto un contratto sino al 2026″.