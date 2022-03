Verona-Napoli (Formazioni), difesa a tre per Tudor. Ounas e Lozano per spingere sulle fasce

Questo pomeriggio allo stadio “Bentegodi”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà la sfida tra l’Hellas Verona e il Napoli. Partita che si preannuncia davvero interessante, tra due squadre che se la giocano a viso aperto. Per il tecnico degli scaligeri Igor Tudor, schieramento a tre per la difesa. Recuperato Barak in attacco, poi Caprari e Simeone. In casa partenopea diverse le novità. Anguissa a centrocampo al posto di Fabian Ruiz. I tre davanti ad Osimhen saranno Ounas, Elmas e Lozano. Panchina anche per Politano, Zielinski e Insigne. Quattro big in panchina, del resto Spalletti vuole solo risposte e niente più parole.