SERIE A – Atalanta-Genoa 0-0: sette pareggi su sette per Blessin

Primo tempo molto intenso dal punto di vista fisico ma con poca qualità dalla metà campo in avanti: l’Atalanta si rende pericolosa con il palo di Muriel e il Genoa prova a impensierire Sportiello con la punizione dal limite di Amiri che finisce abbondantemente in alto. Nel secondo tempo è Pasalic ad avere l’occasione per sbloccare la partita ma tira alto davanti a Sirigu. Per il Genoa ci provano Frendrup e Destro ma Sportiello chiude la porta e Sirigu blocca il tiro di Hateboer sul successivo ribaltamento. Alla fine l’Atalanta tenta l’assalto finale ma non impensierisce mai Sirigu.

ATALANTA (3-4-1-2):

Sportiello; Djmsiti, Palomino, Scalvini (78′ st Demiral); Maehle (45′ st Boga), Pessina, Koopmeiners, Zappacosta (56′ st Hateboer); Pasalic (90′ st Mihaila); Malinovskyi (56′ st Toloi), Muriel.

A disposizione:

Musso, Rossi, Toloi, Boga, Freuler, Pezzella, Mihaila, Demiral, Hateboer, Cissé.

Allenatore: Gasperini.

GENOA (4-2-3-1):

Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Galdamés 87′ st Kallon), Badelj; Melegoni, Amiri (73′ st Hernani), Portanova; Yeboah (70′ st Destro).

A disposizione:

Semper, Marchetti, Masiello, Bani, Calafiori, Ghiglione, Destro, Hernani, Kallon.

Allenatore: Blessin

ARBITRO: Abisso

NOTE: Ammoniti: Zappacosta, Toloi (A), ; Recupero: 0′ pt; 4′ st