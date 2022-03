Serie A 29°giornata, Udinese – Roma :Pellegrini la riprende all’ultimo!

Serie A 29°giornata, Udinese – Roma :

Prima vera occasione del match è per l’Udinese con Pereyra che servito in area manda fuori di poco alla sinistra. Gli ospiti rispondono con Abraham, ma il suo tiro dal limite esce di poco. Molina impegna Rui Patricio con un tiro all ‘angolino il cui portiere riesce a neutralizzare. Ma nulla può successivamente sullo stesso Molina che lascia partire un tiro micidiale alla sinistra per la rete del vantaggio. Ancora friulani pericolosi, stavolta con Makengo il cui tiro termina sulla traversa. Nella ripresa ancora Makengo insidia la porta giallorossa ma il pallone esce di un soffio.

La Roma si fa vedere con un colpo di testa di El Shaarawy, ma è centrale ed il portiere riesce a respingere. Anche Pellegrini cerca di insidiare ma il suo tiro è murato dalla difesa. Nel finale l’Udinese prova a chiuderla con Samardzic con un tiro all’angolino, ma Rui Patricio attento nega il gol. All’ultimo minuto di recupero rigore per gli ospiti. Dal dischetto Pellegrini mira all’angolo destro e firma il pari per la sua squadra.

Tabellino

MARCATORI: 15′ Molina (Udinese)

AMMONITI: Deulofeu (Udinese), Felix Afena-Gyan (Roma), Makengo (Udinese), Ibanez (Roma)

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez (80′ Zeegelaar); Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo (87′ Samardzic), Udogie; Beto, Deulofeu (87′ Pussetto). A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy. All. Cioffi

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (72′ Veretout), Oliveira (46′ El Shaarawy), Cristante, Pellegrini, Zalewski (65′ Afena Gyan); Zaniolo, Abraham (65′ Shomurodov). A disposizione: Fuzato, Boer, Vina, Perez, Shomurodov, Maitland Niles, Veretout, Diawara, Bove, Afena Gyan, Keramitsis, El Shaarawy. All. Mourinho.

ARBITRO: Marco Di Bello