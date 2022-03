Rrahmani, ex speciale: cresciuto in gialloblù, consacrato in azzurro

Amir Rrahmani, per lui quella di oggi sarà una gara speciale. Ospite ed ex al Bentegodi, contro il Verona: il difensore kosovaro è cresciuto in serie A con la squadra gialloblù prima di trasferirsi a Napoli e diventare protagonista in maglia azzurra.

Quest’anno con l’arrivo di Luciano Spalletti ha avuto la definitiva consacrazione: il tecnico toscano lo ha lanciato titolare nella trasferta contro l’Udinese, quarta giornata di campionato e da quel momento lo ha sempre confermato tra i titolari: prestazioni in continuo miglioramento, sempre più un punto fermo al fianco di Koulibaly e grande protagonista anche nei due mesi di assenza del senegalese, prima per l’infortunio e poi per l’impegno in coppa d’Africa. Rrahmani si è disimpegnato benissimo anche con Juan Jesus al suo fianco.

Il Mattino.it