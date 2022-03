Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato sui social la vittoria del Napoli sul Verona per 1-2. “Vittoria d’oro perché non era facile ripartire dopo la delusione contro il Milan. Bravo Spalletti nel passare al 4-3-3 e nel dare un segnale al gruppo lasciando Zielinski e Insigne in panchina. Citazioni per furia Osimhen, leone Anguissa e Superman Di Lorenzo”.