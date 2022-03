Per il dopo Insigne due i nomi nell’agenda di Giuntoli

In casa Napoli, non c’è solo la questione terzino sinistro, oltre ai calciatori dell’Hellas Verona, ma anche il sostituto di Insigne. Non è un mistero che il club azzurro sta monitorando diversi profili in Italia e all’estero. Per la serie A su tutti piace Traorè del Sassuolo. Quest’ultimo sta disputando un’ottima stagione, ieri c’era uno scout del club partenopeo a Salerno per seguire le prestazioni dell’ex Empoli. Ovviamente ottime le referenze, viene valutato, come riporta il Corriere dello Sport e Nicolò Schira sui 25 milioni. L’altro nome è il colombiano del Feyenoord Luis Sinisterra, autore di 16 gol e bravo nel saltare gli avversari. Ora si pensa al campo, ma lo sguardo al mercato c’è sempre.

La Redazione