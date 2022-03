Napoli, Juventus e il «cortomuso»: gli azzurri sanno vincere di misura?

L’ormai proverbiale «cortomuso» sdoganato da Max Allegri – ovvero la possibilità di una squadra come la sua Juventus di vincere anche con un solo gol di scarto – è diventato di dominio pubblico in Serie A. Ma, come riportato da Sky Sport, nella classifica stagionale delle vittorie di misura sono sempre i bianconeri a primeggiare: sono 13 le vittorie della Juventus con un solo gol di scarto quest’anno, avanti a tutte le altre concorrenti della Serie A. A 10 sono ferme Milan, Roma e atalanta, subito dietro il Napoli di Luciano Spalletti a quota 9 (quattro in campionato contro Torino, Salernitana, Milan e Sampdoria). La Top5 è chiusa dall’Inter ferma a 8. Fonte: mattino.it