LIVE SERIE A – Hellas Verona-Napoli, formazioni ufficiali

Premere f5 per gli aggiornamenti

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Sutalo; Faraoni, Tameze, Ilic, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone A disp. Chiesa, Berardi, Casale, Cancellieri, Bessa, Flakus Bosilj, Coppola, Turra, Hongla, Praszelik, Terracciano Allenatore: Igor Tudor.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Lozano A disp. Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Elmas, Zielinski, Insigne, Mertens, Ounas, Petagna Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Doveri; Ass1: Berti; Ass2: Bercigli; IV: Fourneau; VAR: Mariani; AVAR: Baccini

13,41 – Il Napoli è arrivato ora allo stadio “Bentegodi”. Lo riporta il video di Sportitalia

13,25 – Il Napoli lascia l’albergo e si dirige allo stadio “Bentegodi”. Lo riportano i colleghi di napolimagazine.com

Questo pomeriggio allo stadio “Bentegodi”, fischio d’inizio alle ore 15,00, si giocherà la sfida tra l’Hellas Verona e il Napoli, gara che si preannuncia davvero interessante. I padroni di casa sono la rivelazione del campionato, punteranno sul fattore campo, per giocarsela al meglio contro un’altra big. Per mister Tudor ci saranno le assenze di: Pandur, Ratzos, Lazovic, Dawidowicz, Veloso e Lasagna. Per gli azzurri invece c’è la voglia di riscatto dopo la sconfitta contro il Milan. Out per infortunio: Meret, Malcuit e Tameze. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione