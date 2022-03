Dopo la vittoria del Napoli al Bentegodi contro il Verona, per 1-2, il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha risposto sui social, in maniera ironica, al vergognoso striscione comparso a Verona in cui si indicavano le coordinate di Napoli, in riferimento alla guerra che si sta purtroppo combattendo in Ucraina ad opera della Russia.

“LE COORDINATE DELLEA FELICITA'”