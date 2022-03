Il Napoli vuole continuare a fare la spesa dall’Hellas Verona. Tre nomi nel mirino

Questo pomeriggio allo stadio “Bentegodi” si giocherà la sfida tra l’Hellas Verona e il Napoli, ma tra i due club potrebbero esserci contatti in futuro per il mercato. In passato le due società, come riporta il CdS, hanno già chiuso l’affare Rrhamani, oggi tra l’altro grande ex della sfida. Senza dimenticare le trattativa per Kumbulla, Amrabat e Zaccagni, non andate in porto all’ultimo. Adesso sul taccuino del d.s. Giuntoli ci sono: Tameze, Ilic e Barak. Quest’ultimo sembra quello che abbia stuzzicato la società azzurra, l’ex di Udinese e Lecce, ha il senso del gol e tatticamente può essere davvero utile. Non è escluso che tra i due dirigenti, ci possano essere dei contatti e si potrà perdere un po’ di tempo in più tra le parti.

La Redazione