DAZN – Tudor: “Per vincere oggi, in 4-5 dovevano andare oltre la media”

Tudor, allenatore del Verona, a fine gara interviene ai microfoni DAZN: “Questa settimana è stata un po’ complicata per noi, sono successe un po’ di cose, il Napoli, invece ha giocato bene, si tratta di una squadra forte, e in queste partite così, non basta la normalità, devi metterci qualcosa di più, ci devono essere 4-5 giocatore che vanno oltre la media, ed oggi questo non c’è stato. Mi sono arrabbiato solo per il cartellino rosso, perchè credo che il Verona aveva la possibilità di giocarsela fino alla fine, stavamo spingendo, e quell’ espulsione ci ha penalizzato, non credo sia un cartellino giusto. In più abbiamo preso due gol su rimessa laterale, pensare che in settimana ci siamo preparati su queste cose…Nella lotta per lo scudetto, io dico che si lotterà fino in fondo, e dentro ci metto anche la Juve”