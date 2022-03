DAZN – Osimhen: “Di Lorenzo e Mario Rui mi fanno i cross in allenamento”

Osimhen, match winner di giornata, a fine gara interviene ai microfoni DAZN per commentare Verona/Napoli: “E’ stata una risposta che abbiamo dato a tutti dopo la sconfitta con il Milan, una sconfitta che ci ha fatto molto male, una vittoria che abbiamo ottenuto su un campo difficile, ma direi che è meritata. Mi sto allenando di più per il colpo di testa, con Di Lorenzo e Mario Rui che mi fanno i cross, in modo da essere più pronto. Questo è uno step in più, ma per credere allo scudetto dobbiamo provare a vincerle tutte e aspettare anche ciò che fanno gli altri. Ho fotografato i nostri tifosi perchè sono stati grandiosi anche oggi e non era facile dopo la sconfitta contro il Milan”