Riccardo Cucchi, giornalista, ha commentato la vittoria del Napoli per 1-2 contro il Verona, ecco le sue parole: “Decide una doppietta di Osimhen. Il Napoli ha avuto la gara in controllo per gran parte dei 90 minuti. Il Verona si è battuto con agonismo arrivando anche al gol. Vittoria importante per Spalletti e i suoi ragazzi su un campo ostico per tutti”.

