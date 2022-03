Cuadrado: “Veloce, “tosto”, è stato Zuniga l’avversario più forte”

Connazionali, compagni con la Colombia, avversari in Serie A. Juan Cuadrado e Camilo Zuniga si conoscono bene e da tanti anni, così dai microfoni di Dazn l’attuale esterno della Juventus ricorda e fa i complimenti all’ex compagno di nazionale, simbolo del Napoli negli anni italiani. «Se penso all’avversario più forte penso a Zuniga» le parole di Cuadrado. Perché la scelta dell’ex esterno azzurro? «Perché è stato uno tosto quando l’ho affrontato quando giocava al Napoli. Lui giocava a sinistra spesso ed era uno che era troppo veloce e mi conosceva» ha continuato Cuadrado a Dazn. «L’uno contro uno l’ho allenato tantissimo quando ero più piccolo in Colombia con un allenatore che insisteva molto a spiegarmi come farlo, in che momento e situazione. Oggi continuo ad allenarlo quando posso».

IlMattino.it