COPPA ITALIA FEMMINILE – Empoli Ladies-A.s. Roma 0-1, gol decisivo di Giugliano

Dopo il netto successo della Juventus Women sul campo del Milan al Centro Sportivo Vismara, quest’oggi l’A.s. Roma ha affrontato l’Empoli Ladies. A decidere la sfida in terra toscana ci ha pensato Manuela Giugliano che a fine partita ha rilasciato l’intervista attraverso i canali giallorossi.

Partita molto intensa, ma l’importante era uscire con un risultato positivo dal campo. “Per noi questo è un risultato molto importante. Ci permette di affrontare una partita in casa nostra con più voglia e determinazione. È stato importante, ci sta dando molto fiducia vincere, stiamo avendo continuità anche in campionato”.

Ci stai prendendo gusto a fare gol? E poi solo gol belli… “Per me questi gol sono quelli più facili… Sono contenta di aver segnato e di aver contribuito alla vittoria. Adesso pensiamo a migliorare e a pensare ai nostri obiettivi”.

Ci avevi provato anche in riscaldamento e ci eri riuscita a calciare una punizione. “In riscaldamento ci avevo provato e ci ero riuscita. Di solito quando in riscaldamento le sbaglio, in partita le segno. Stavolta era top”.

Prima il Milan e poi il Sassuolo in campionato. Continua un cammino davvero intenso. “Queste partite a noi piacciono molto. Stiamo vincendo, stiamo continuando in settimana a lavorare bene, con il sorriso, una cosa che mi piace molto e che ci porta più determinazione in campo. Ci aspetta il Milan la prossima, la prepareremo al meglio”.

Fonte: asroma.com