Bruscolotti, ex Napoli: “Lozano autore di una prestazione incolore”

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto su Canale 21, ecco le sue parole: Queste le sue parole: “Era importante vincere e i partenopei ci sono riusciti. Ma c’è un problema evidente: mi riferisco a Hirving Lozano. Il messicano ha camminato in campo, come fa a presentarsi in quelle condizioni? Eppure era chiamato a sostituire Insigne. Una prestazione davvero incolore. Scudetto? Il Napoli ha il dovere di crederci. Mancano nove giornate al termine del campionato e i partenopei sono lì”