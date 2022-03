A MENTE FREDDA (RUBRICA)- Tutte le curiosità su Verona-Napoli

La domenica “nera”: se quei galantuomini presenti ieri al Bentegodi hanno manifestato per novanta minuti odio verso la città di Napoli con ripetute offese. immagino che pomeriggio da incubo abbiano vissuto dalle 15 in poi. Non solo sconfitti con merito (ma non parliamo ancora di calcio), ma si sono nascosti da codardi quando sfidati testa a testa da Koulibaly che si è portato la mano sull’orecchio per far capire di non aver paura. Ancora peggio tornare a casa con la coda tra le gambe per colpa di una doppietta di Osimhen, già un nigeriano “colorato” che li ha purgati ben due volte, andando prima a fotografare la sua curva e poi ad esultare con i propri supporters a fine gara. Meglio chiudersi in camera a piangere…