Verona-Napoli, sfida sulla fascia: Di Lorenzo e Faraoni nella Top 5

I numeri: 10,3 km di media uno, addirittura 10,7 km di media l’altro. Verona-Napoli è alle porte, una sfida che si giocherà soprattutto sulla fascia. Da una parte Giovanni Di Lorenzo, dall’altra Davide Faraoni, sprinter di qualità ed eccellenza della nostra Serie A, si ritroveranno domenica faccia a faccia, entrambi nella Top 5 dei terzini per km percorsi fin qui in questa stagione.

Il veronese – che sembrava piacere anche al club di Aurelio De Laurentiis – è dietro solo Antonio Candreva nella categoria esterni, sicuramente una spina nel fianco per il Napoli nella prossima trasferta al Bentegodi di domenica. Ha già fatto gol agli azzurri, e che gol: quello che lo scorso maggio 2021 aveva chiuso in faccia al Napoli di Gattuso le speranze Champions. Di Lorenzo si conferma tra i migliori in italia, pronto a sfidarlo nel prossimo turno di campionato. In classifica, poco più indietro, anche il collega Mario Rui. Fonte: mattino.it