Verona-Napoli, esodo azzurro: il 15% di napoletani al Bentegodi

La sconfitta contro il Milan è il passato, da cancellare già domenica a Verona. Dove il Napoli di Luciano Spalletti non sarà solo: la squadra azzurra, infatti, sarà accompagnata da quasi 2500 tifosi che hanno acquistato il biglietto per il settore ospiti del Bentegodi e che domenica saranno al fianco di Osimhen e compagni in una delle partite più dure della stagione. La cornice di pubblico sarà tra le migliori a Verona, dove da sempre il match contro il Napoli è per i tifosi di casa uno dei gran galà dell’anno. Si viaggia verso il sold out: nelle ultime ore sono stati infatti venduti circa 8300 biglietti e ci saranno circa 20mila tifosi al Bentegodi, vista anche la corposa quota di abbonati veronesi.

Fonte: mattino.it