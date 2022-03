Tacchinardi: “Verona-Napoli? Ci vuole una ‘spallettata’”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio.

Il Napoli va a Verona: quanto rischia?

“Se non stai al massimo, rischi di perdere. Il Verona non ha niente da perdere, ha forza, entusiasmo e fisico. Va a duemila. E il Napoli non è una squadra fisica per caratteristiche e può andare in grande difficoltà. Ci vuole una ‘spallettata’. Pioli l’asso nella manica l’ha tirato fuori a Napoli domenica scorsa, vediamo cosa faranno Spalletti e Inzaghi. Anche l’Inter rischia tantissimo contro il Torino, che è meno feroce del Verona ma è sempre un’insidia”.

Tutto Napoli