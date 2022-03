Si riapre la vecchia ferita Verona. Osimhen: “Giocano un bel calcio ma dobbiamo vincere!”

Verona, una ferita che va riaprendosi, ripensando a tutto ciò che (non) è stato, a quella Champions League perduta in una domenica piena di lividi, come l’ultima, nello stadio pieno per quel che si poteva e poi incredibilmente svuotato d’ogni forma di energia che Osimhen ritrova dinnanzi ai microfono di Kiss per rialzare, a modo suo, la voce:

«La sconfitta di domenica ci ha fatto male, perché non abbiamo fatto una grande gara. Sappiamo di avere incontrato un avversario forte e di aver commesso errori, che abbiamo analizzato per correggerli. Ma è stata dura da digerire. Ora ci aspetta il Verona, che sta dimostrando il proprio valore, che gioca un bel calcio. Però bisogna vincere».

