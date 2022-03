SERIE A – Milan-Empoli 1-0, decide Kalulu e Maignin salva il successo dei rossoneri

Dopo il successo al “Maradona” contro il Napoli, questa sera il Milan cercava conferme per conservare il primato in solitario. Dopo i primi minuti dove i toscani partono aggressivi, iniziano poi a sbagliare in fase d’impostazione. I rossoneri sfiorano il gol, in maniera fortuita con Tonali che in un rimpallo manda la palla fuori di poco. Il vantaggio arriva con una conclusione dalla distanza a giro di Kalulu. La squadra di Pioli continua ad attaccare e sfiora il raddoppio con Giroud, bell’intervento d’istinto di Vicari. Ad inizio ripresa gli ospiti partono meglio e vanno vicini al pareggio con Luperto, il giocatore di proprietà del Napoli, di testa mette alla prova i riflessi di Maignin che poi respinge il corner di Bajrani. Il Milan ci prova solo con alcuni tiri di Messias, ma è attento il portiere Vicari. La partita non regala altre emozioni e per i rossoneri è un successo importante, anche se sul piano tecnico meno bene rispetto alla sfida di Napoli. Empoli che esce con l’onore delle armi, avendo dato tutto fino alla fine della partita.

MILAN-EMPOLI 1-0



Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 6, Kalulu 7, Tomori 6, Florenzi 6; Bennacer 6,5 (43′ st Krunic sv), Tonali 6; Messias 6 (27′ st Saelemaekers 5,5), Kessie 5 (27′ st Diaz 5,5), Leao 6,5 (38′ st Rebic sv); Giroud 6 (38′ st Ibrahimovic sv). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Touré, Castillejo, Maldini. All.: Pioli 6.

Empoli (4-3-2-1): Vicario 6,5; Fiamozzi 5 (18′ st Stojanovic 6), Romagnoli 6, Luperto 6, Cacace 6 (18′ st Parisi 6); Zurkowski 6, Asllani 6, Bandinelli 5,5 (26′ st Benassi 5,5); Bajrami 5,5 (26′ st Di Francesco 5,5), Henderson 5 (18′ st Cutrone 5); Pinamonti 5. A disp.: Ujkani, Ismajli, Viti, Tonelli, Stulac, Verre, La Mantia. All.: Andreazzoli 5,5.



Arbitro: Chiffi

Marcatori: 19′ Kalulu

Ammoniti: Tonali (M)

Espulsi: nessuno

A cura di Alessandro Sacco