Personalizzato è sinonimo di dubbio: Insigne a rischio

A rischio. Lorenzo Insigne è in dubbio per la trasferta di Verona. Il capitano ieri a Castelvolturno ha svolto il “personalizzato”. In via precauzionale. Ma, come si legge su Il Corriere dello Sport: “Il personalizzato in campo, è antica leggenda, è un indizio preoccupante sullo stato di salute ed il capitano, che ha alzato la mano proprio prima che cominciasse la penultima seduta di avvicinamento ad una sfida in cui sarà vietato perdere, diventa il tarlo – mica soltanto il dubbio – di una vigilia improvvisamente gonfia di fantasmi”.

E siccome Lozano non è di sicuro ancora al meglio, al Bentegodi potrebbe essere il jolly Elmas a sostituire Insigne: “Lozano sta benino, non benissimo, e gli otto minuti con il Milan confermano l’esigenza di inserirlo con giudizio. Elmas ha sottolineato, soprattutto a Roma, una vocazione più evidente a ‘travestirsi’ con maggiore intraprendenza da Zielinski, ma se lo scugnizzo dovesse arrendersi, al macedone toccherebbe la fascia sinistra e a Insigne solo altri 810 minuti di Napoli”.